Schmidt verwacht langer PSV-verblijf van Götze, die weer meetraint voor slotduel van dit seizoen

PSV heeft voor het uitduel met FC Utrecht van zondag mogelijk weer de beschikking over Mario Götze, Mohamed Ihattaren en Timo Baumgartl. Het trio was afgelopen week niet fit en trainde vrijdag weer mee met de groep. Zaterdag neemt trainer Roger Schmidt de beslissing over hun inzetbaarheid.

,,Als ze fit zijn, is er geen belemmering om deel uit te maken van de selectie”, zei Schmidt vrijdagmiddag. ,,Morgen na de laatste training maken we de balans op.” Risico's zal Schmidt ook nu niet nemen. ,,We kijken later of het voor hen mogelijk is om in de basis te beginnen of eventueel in te vallen.”

De coach gaf aan te verwachten dat Mario Götze ook komend seizoen bij PSV speelt en zijn tweejarig contract uitdient, tenzij er deze zomer een uitstekend aanbod van elders voor hem zou komen. PSV kan in dat geval overigens een transfersom vragen. ,,Ik heb het idee dat Mario zich hier goed voelt”, vertelde Schmidt. ,,Zijn seizoen is door een paar blessures niet helemaal verlopen zoals we misschien hadden gewild. Volgend jaar kan hij nog beter een leidende rol invullen verwacht ik, als dat uitblijft.”

Beer nog niet geschoten

Schmidt verkoopt wat betreft plek twee de huid nog niet voor de beer is geschoten. PSV loopt drie punten en tien goals voor op AZ en dat was voor AZ-coach Pascal Jansen donderdag al reden om het mondeling op te geven.

Pascal Jansen en Owen Wijndal.

Schmidt: “Wij moeten gewoon op onszelf gefocust blijven en zondag een goede wedstrijd spelen, ondanks het zware seizoen dat we gehad hebben. Als dat lukt, hebben we een periode om even bij te komen. Niet alleen de spelers, ook de technische staf. Dit seizoen heeft van iedereen veel gevraagd en voor veel spelers was het een compleet nieuwe ervaring om in zo'n korte tijd zoveel wedstrijden te spelen.”

Ploeg opbouwen

Tijdens en na de korte break moet PSV zo snel mogelijk een nieuwe selectie samenstellen. Schmidt: ,,De opbouw gaat van de ploeg gaat al snel weer van start om in de voorbereiding op het volgende seizoen goed van start te kunnen gaan. De praktijk wijst altijd uit dat het nooit helemaal lukt om dan alle beslissingen genomen te hebben.”

,,In Leverkusen heb ik meegemaakt dat we ons kwalificeerden voor de groepsfase van de Champions League en dat daarna nog nieuwe spelers kwamen. Als we zondag de tweede plek pakken, hebben we spelers wel een mooie Europese route te bieden.”

Roger Schmidt met Olivier Boscagli in het Philips Stadion.