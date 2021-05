Schmidt vindt dat PSV meer goals vanaf het middenveld had moeten maken: ‘Dertig meer is misschien wel nodig’

Marco van Ginkel gaf in Utrecht alvast het goede voorbeeld, door de gelijkmaker voor PSV aan te tekenen in een wedstrijd waarvan iedereen op voorhand vermoedde dat het een remise zou worden. Beide ploegen hadden behoefte aan een punt.

Twaalf kilometer

Schmidt wil hem graag bij PSV houden en met hem door. ,,Ik denk dat hij vandaag weer een kilometer of twaalf heeft gelopen”, zei de trainer. ,,Marco is een leider in de groep, een voorbeeld ook. Hij is nu officieel vrij en er zullen zeker gesprekken tussen John de Jong (technisch manager van PSV, red.) en hem volgen. Dat hij nu zijn derde wedstrijd in acht dagen speelt, is een bevestiging dat hij echt weer fit is geworden.”

Keeperssituatie

De coach ging ook nog in op de keeperssituatie bij PSV. De kans dat Yvon Mvogo blijft is een stuk groter geworden, omdat RB Leipzig verder gaat met de huidige eerste goalie. ,,Ik denk dat het voor Yvon soms moeilijk was omdat hij dit seizoen voor het eerst 45 wedstrijden heeft gespeeld nadat hij drie jaar weinig speelde.”

Quote Op de trainingen verwacht ik meer Roger Schmidt, PSV

Madueke

Tegen FC Utrecht speelden Olivier Boscagli, Denzel Dumfries, Donyell Malen, Pablo Rosario en Mohamed Ihattaren niet mee. ,,Donyell en Pablo hadden lichte spierklachten, ze konden niet spelen”, zei Schmidt. ,,Mo was nog niet fit en ook met de anderen hebben we geen risico's genomen na een lang seizoen.” Opvallend was nog dat Noni Madueke niet inviel. ,,Ik was niet tevreden over zijn wedstrijd van donderdag”, zei Schmidt. ,,En op de trainingen verwacht ik meer.”

Transfermarkt

Schmidt gaat zich nu samen met de leiding van PSV richten op versterkingen op de transfermarkt. Verwacht wordt dat Donyell Malen en Denzel Dumfries sowieso gaan vertrekken en PSV wil zelf ook een aantal nieuwe spelers aantrekken, waaronder Davy Pröpper. Wanneer dit precies allemaal kan vallen, weet Schmidt niet. ,,Je bent van veel dingen afhankelijk”, zegt hij. ,,Van de spelers van wie we een vertrek verwachten, weten we ook nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Daar heb je als club allemaal mee te maken bij het nemen van beslissingen.”

Volledig scherm Roger Schmidt liet Shurandy Sambo invallen tegen FC Utrecht. © Pro Shots / Thomas Bakker