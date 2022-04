Schmidt vindt dat PSV wel wat geluk heeft gehad, maar is ook trots: ‘Dit heeft niks met hogere machten te maken’

Waren er machten en krachten aan het werk geweest, zoals Ajax-trainer Erik ten Hag vond? ,,Nee”, was Schmidt duidelijk over zijn mening. ,,Wij hebben ondanks dat beetje geluk namelijk wel verdiend gewonnen.” De Duitse coach won met zijn team de prijs die hij de afgelopen twee jaar zo graag wilde winnen. In de Duitse voetbalcultuur is de beker een hele vette vis en dat wilde Schmidt de afgelopen jaren ook bij PSV uitstralen. PSV won de laatste KNVB-beker in 2012 en dat was volgens hem het bewijs dat het nog niet zo eenvoudig is. ,,Terwijl het in feite de prijs is die je met het winnen van vijf wedstrijden kunt winnen”, zei Cody Gakpo. ,,Onze trainer heeft het altijd serieus genomen.”