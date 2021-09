Schmidt vindt Feyenoord beter dan vorig seizoen en mist in topper mogelijk Mwene bij zijn PSV-selectie

Fantastische sfeer

Bij PSV is Ibrahim Sangaré er nog niet bij, maar hij stond zaterdagmiddag wel weer op het veld. De Ivoriaan trainde individueel en lijkt op schema te zitten om er op korte termijn weer bij te zijn. Schmidt gaf aan dat hij voor zondag een aantal wisselingen overweegt, maar het is nog niet duidelijk of hij ze gaat uitvoeren voor of tijdens de wedstrijd. ,,We hebben zondag een goed uitgeruste ploeg nodig om thuis het beste van onszelf te laten zien. We zijn in goede vorm en hadden een teleurstelling te verwerken omdat we tegen Sociedad niet wonnen. De sfeer in ons stadion was fantastisch. Wat we van onszelf verwachten konden we in de praktijk brengen en tegen Feyenoord moeten we weer klaar zijn. Het is een enorm belangrijke wedstrijd, die goed voor het zelfvertrouwen kan zijn.”