Schmidt vindt het goed genoeg dat PSV door is in het bekertoernooi: ‘Onze vierde wedstrijd in negen dagen’

Roger Schmidt was na de moeizame zege van PSV op FC Volendam tevreden. ,,Op basis van de tweede helft is het verdiend”, vond hij. ,,En dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, dat had ik wel verwacht. De tegenstander was heel gemotiveerd en liet zien waarom ze er goed bij staan op het tweede niveau.”

PSV had vooral in de eerste helft grote problemen in Volendam, waar na rust een 0-2 eindstand op het bord stond. ,,Ik was niet boos in de rust. We moesten een aantal dingen beter doen, zoals de ruimtes aan de zijkanten beter benutten bijvoorbeeld. De wind speelde ook een rol. Het is makkelijker om zoals na rust met de wind in de rug te spelen. Ik denk dat we de goede veranderingen brachten en in een 4-3-3 systeem het beter hebben gedaan.”

Unnerstall

Schmidt vergat niet om zijn goalie te bedanken, die voor rust meerdere reddingen verrichtte. ,,Lars (Unnerstall, red.) was fantastisch. Het was een goede beslissing om hem te brengen en hij heeft belangrijke reddingen verricht. Het was belangrijk om de eerste goal te maken en daar heeft hij mede voor gezorgd door de tegenstander van scoren af te houden.”

PSV loot het komende duel in de kwartfinale een uitwedstrijd. ,,Dat heb ik nog nooit gezien, dat dat bij de loting vooraf al duidelijk is. Maar goed, we zullen zien wie er als tegenstander komt. Vandaag was het onze vierde wedstrijd in negen dagen en was een aantal spelers vermoeid.” PSV speelt zaterdag tegen RKC en hoopt dan weer te kunnen beschikken over Olivier Boscagli, vandaag met lichte klachten thuis gebleven, en Ibrahim Sangaré. De Ivoriaan viel in het duel met de Volendammers uit met enkelklachten. ,,Hopelijk valt het allemaal mee.” Mario Götze en Cody Gakpo zijn tegen de Waalwijkse ploeg vermoedelijk nog niet present. Marco van Ginkel keert waarschijnlijk wel terug bij de selectie van PSV.