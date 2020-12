Schmidt vindt Olympiakos geen makkie voor PSV: plek bij laatste 16 en ruim een miljoen staan op het spel

Heel inhoudelijk kon de coach nog niet reageren op het treffen met de nummer een van de Griekse competitie in februari. ,,Je ziet aan de wedstrijden en de namen bij de loting dat de Europa League een toernooi van hoog niveau is.” PSV reist op 18 februari naar Athene en op 25 februari komt Olympiakos naar Eindhoven. De inzet van het duel is een plek in de achtste finales (laatste 16). De winnaar ontvangt sowieso 1,1 miljoen euro. Ploegen die nog een stuk verder in het toernooi komen, kunnen fors meer verdienen. ,,Zodra de wedstrijd nadert, zullen we ons zoals altijd intensief gaan voorbereiden. We zijn blij dat we de tweede wedstrijd thuis spelen. Dat is een voordeel.” PSV kreeg dat voor elkaar door vorige week de groepswinst in de eigen Europa League-poule te pakken.