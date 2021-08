Schmidt vond dat hij zijn spelers in Almelo moest beschermen: ‘Dit was het goede moment’

,,Dit was een goed moment om nieuwe en frisse spelers te brengen. We hebben heel veel gespeeld de laatste weken. Dit was de derde uitwedstrijd op rij in korte tijd en ik moet op mijn spelers passen. We hebben bovendien onze spelers nodig die nog niet zoveel gespeeld hadden, omdat zij in het ritme moeten blijven. We hebben een belangrijke pot bij Heracles in winst omgezet.”

Bruma gemotiveerd

Dat was mede dankzij Bruma, die in West-Twente de eerste goal van PSV maakte. ,,In trainingen is hij heel gemotiveerd. Bruma heeft een goede houding en is onderdeel van de groep, waarin hij zich fijn voelt. HIj verdiende het vandaag om te spelen en zolang hij onze speler is, zetten we hem in. Er zijn nog steeds opties voor hem om te vertrekken, maar ik ben blij met hem. Hij heeft nu twee keer achter elkaar een belangrijke goal gemaakt.”

Heeft zijn aanblijven of vertrek ook impact op de transferplannen van PSV? ,,Als spelers blijven heeft dat invloed. Ik kan niet heel open zijn over onze gedachten, omdat er nog iets kan veranderen in de laatste twee weken. Ik ben voor nu blij met mijn ploeg, maar dit wordt een ongelooflijk lang seizoen en daar moeten we ons goed op voorbereiden.”

Schmidt vond het ook wijs om keeper Joël Drommel rust te geven. ,,Hij heeft het goed gedaan de laatste weken en het was duidelijk dat Joël zou blijven staan de afgelopen duels. Voor hem is het nieuw dat hij nu twee keer per week moet spelen. Ik moet ervoor zorgen dat ook Yvon fit blijft en hem speeltijd geven.”

Gakpo gespaard

Cody Gakpo kreeg gedeeltelijk rust, naast Mario Götze en Eran Zahavi. ,,Ik vond dat ik Cody moest beschermen. De laatste keer nadat hij op kunstgras speelde, lag hij er drie maanden uit. Ik ben ook gewoon overtuigd van mijn reserves en vandaag was het signaal dat wij meer dan elf of dertien spelers hebben. We hebben iedereen nodig en anderen moeten dus ook speeltijd hebben.”

De winnende coach heeft altijd gelijk? ,,Ach, soms heeft ook de verliezende coach gelijk. Wij moeten vooraf onze plannen maken en achteraf kan dat plan gewoon goed zijn geweest. We hebben het goed gedaan tot nu toe en voor de derde keer de nul gehouden. Tegen Benfica hebben we een topbezetting op het veld en de bank nodig.” Waarschijnlijk zijn alle gespaarde spelers woensdag gewoon inzetbaar.

Bruma en PSV-assistent Jörn Wolf na de wissel van de Portugees tijdens Heracles-PSV.