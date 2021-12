‘Schmidt was erg kritisch en bij PSV kunnen ze allerminst lachen na de gemiste kansen’

Elfrink denkt dat Schmidt de druk erop wil houden in aanloop naar Go Ahead Eagles-thuis op donderdag. Dat is de laatste wedstrijd voor de winterstop en traditiegetrouw ontstaat voor zo'n ontmoeting nog wel eens een soort jolige sfeer. ,,Go Ahead Eagles-thuis doe je niet zomaar even, dat is eerder dit seizoen al gebleken toen zij bij Ajax speelden.” Daarnaast had PSV het in De Adelaarshorst ook moeilijk, eerder dit seizoen. PSV won daar moeizaam, met 1-2.