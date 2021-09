Schmidt wil acceptatie van zijn wisselbeleid bij PSV, dat na het opvegen van de scherven weer eensgezind is

Trainer Schmidt snel met PSV in gesprek over verlenging van zijn contract

10 september PSV heeft trainer Roger Schmidt onlangs een signaal gegeven dat de club graag wil praten over het verlengen van zijn contract. De coach heeft het in Eindhoven ogenschijnlijk goed naar zijn zin en lijkt het gesprek dan ook zeker aan te gaan. ,,We hebben geen haast en het is denk ik goed om nog even de komende weken te kijken hoe het gaat”, zei de 54-jarige Duitse trainer.