Schmidt wil nu extra investeren in Ihattaren: ‘Dan kan hij het verwachtingspatroon beter waarmaken’

Roger Schmidt wil Mohamed Ihattaren de kans geven om het extreem hoge verwachtingspatroon rondom hem waar te maken. Dat zei de trainer van PSV vrijdag in aanloop naar de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zondag, waar het 18-jarige talent ontbreekt. ,,We investeren nu in hem met teamtrainingen en extra individuele trainingen. Het is hetzelfde als in de voorbereiding op een nieuw seizoen.”

Met dat extra huiswerk geeft het volgens Schmidt geen pas om deze week wedstrijden te spelen. ,,Dan ben je namelijk niet goed voorbereid. Als we veel individueel met hem aan de slag gaan, is hij niet honderd procent bij wedstrijden. Het is een duidelijk plan, waar hij ook tevreden over is en blij mee is. Juist als we hem er nu bij wedstrijden even uithalen, is hij snel weer beter.”

Ziekte

Ihattaren was wegens ziekte (geen corona, wel koorts) niet inzetbaar bij trainingen van PSV in de eerste interlandweek van november. ,,Daarvoor speelde hij veel en ging het steeds beter met hem”, zag Schmidt. ,,Na de wedstrijd tegen FC Twente was hij uitgeput en zijn conditie is niet zoals die was voor de interlandperiode. Daarop hebben we besloten om hem de tijd te geven die conditie weer te bereiken. De logica erachter is dat we hem nu weer optrainen en dan kun je even geen wedstrijden spelen.”

Superspeler

Schmidt kreeg ook vragen over zijn persoonlijke verhouding met de jongeling. ,,Die is heel goed. Ik vind het een superspeler en aardige jongen. Het is zoals in de voorbereiding op een nieuw seizoen. Als je iemand wilt laten optrainen, kun je hem niet goed voorbereiden op wedstrijden. Het is ook mijn verantwoordelijkheid om op hem te letten. Het verwachtingspatroon rondom hem is heel hoog en daarom praten we hier met elkaar ook veel over Mo. Ik wil hem de kans geven om het waar te maken. Daarvoor moet hij in een goede conditie zijn en we proberen hem daarbij te helpen. Voor jonge spelers is het normaal dat het soms even lastig gaat. Het heeft allemaal wat tijd nodig. Ik vind het ook jammer en zou liever zien dat hij meer kan spelen. We moeten hem ondersteunen.”