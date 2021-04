Schmidt wil zich nog niet focussen op zijn contract bij PSV, maar op plek twee en de Champions League: ‘Dat zou geweldig zijn’

Veel potentieel

Bij PSV is veel nog in ontwikkeling, maar Schmidt ziet veel positieve dingen. ,,Ik ben gelukkig hier en er is veel potentieel om volgend seizoen een stap vooruit te zetten en voor prijzen te vechten. We misten dat dit seizoen, maar waren niet zo ver weg.”

Voelt als een begin

Schmidt heeft nog een contract tot medio 2022 en is naar eigen zeggen niet bezig met gedachten over verlenging. Het is voorstelbaar dat PSV op enig moment duidelijkheid wil over zijn idee bij de verdere toekomst. ,,Ik ben hier tien maanden en het voelt als een begin. Ik voel me niet onder druk om er nu of in de zomer over na te denken. De relatie met de directie is heel goed en we zijn altijd open en eerlijk naar elkaar. We zullen een goed moment vinden om hierover te spreken.”