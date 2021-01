Schmidt ziet nog volop ontwikkelkansen voor Adrian Fein bij PSV: ‘Over optie tot koop is nog niks besloten’

Fein speelde de afgelopen vier duels in totaal maar een kwartier mee bij PSV. ,,Adrian heeft goede momenten met de bal, maar voetbal is meer dan dat. Ik moet de balans in het team zien te vinden en dinsdag was die er met de invalbeurt van Ryan Thomas. Als ik kijk naar zijn spel, dan heeft hij voor een omslag gezorgd en was hij de sleutel naar het succes in die wedstrijd. Hij was betrouwbaar en heeft in een helft zeven kilometer gelopen.”