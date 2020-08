Schmidt ziet nu weinig in breedte-versterkingen en legt de lat hoog voor nieuwelingen bij PSV

Met dat aantal kan de trainer wel leven en samen met technisch manager John de Jong van PSV wordt gekeken hoe de groep kwalitatief nog sterker kan worden. Een stortvloed aan transfers wordt zeker niet verwacht, maar enkele nieuwelingen zullen normaal gesproken dus zeker komen. Het kan nog wel even duren, omdat de transfermarkt tot 6 oktober doorloopt. Onder meer voor de plek links achterin wil PSV een nieuwe speler aan de ploeg toevoegen. ,,Ik denk dat we ons nu niet meer in de breedte moeten versterken. We moeten spelers zien te vinden die ons als totaal een impuls geven. We verlangen nu veel van een jonge groep. Er zitten veel spelers in die zich nog kunnen en moeten ontwikkelen en we kijken daarom naar spelers die ons ook daarmee verder kunnen helpen.”

Keuzes

Even was er hectiek vrijdagavond op trainingscomplex De Herdgang van PSV, door een coronageval bij tegenstander UNA. Schmidt improviseerde en stelde na het vertrek van UNA twee teams van PSV samen, die 45 minuten tegen elkaar speelden. Veel hoeft uit de keuzes niet afgeleid te worden, zo geeft de coach aan. ,,We zijn net aan het begin en dan zijn er nog geen zware beslissingen te nemen. Iedereen is enthousiast en het was goed om de spelers de afgelopen weken te leren kennen. Zelf overweeg ik nog heel veel. Dit is nog niet de tijd om je vast te pinnen op dingen. We willen ons verder ontwikkelen, de spelers kunnen zich verder ontwikkelen in hoe we spelen en zich daar ook comfortabel bij gaan voelen.”