Schmidt ziet PSV in een Drentse hotelkamer winnen aan de hand van Kornetka en Wolf

Assistent Lars Kornetka nam samen met Jörn Wolf de honneurs waar bij PSV. ,,We zagen in de tweede helft dat er wat frisse energie nodig was en hadden bijvoorbeeld met Érick Gutiérrez en Mauro Júnior nog spelers op de bank die we konden inbrengen. Van tevoren wisten we ook dat Philipp (Max, red.) nog niet helemaal honderd procent was omdat hij ziek was geweest. Daarom konden we ook Timo (Baumgartl, red.) goed gebruiken.”