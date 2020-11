Schmidt ziet Ryan Thomas afvallen bij PSV voor duel met Willem II

Schmidt beslist pas zondag over PSV-basis tegen ADO: ‘Spelers worden in deze tijd zelfs uit het vliegtuig gehaald’

30 oktober Bij PSV kraakt de selectie in zijn voegen, door blessures en corona-gerelateerde problemen. Toch wist de ploeg donderdagavond een belangrijke zege te boeken bij Omonia Nicosia en is er ook vertrouwen dat zondag in het Philips Stadion tegen ADO een goed resultaat kan worden gepakt. ,,Het marcheert nog bij ons”, zei trainer Roger Schmidt. ,,Dat was tegen Omonia ook te zien, in een heel moeilijke wedstrijd. Tot het eind hebben we gestreden en toonden we mentaliteit.”