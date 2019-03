Schuitema over mindere fase PSV: ‘Situatie van nu totaal niet vergelijkbaar met 2007’

,,Ik heb er nog geen seconde aan gedacht”, zegt Frits Schuitema (74) als de huidige serie van PSV in de competitie ter sprake komt en wordt vergeleken met die van het voorjaar in 2007. Hij gaf toen in de directiekamer in het Philips Stadion leiding aan de club, die vanaf eind januari een voorsprong van liefst elf punten uit handen gaf en uiteindelijk tóch nog de landstitel pakte. Nu is PSV van virtueel acht punten naar een voorsprong van twee punten gegaan. ,,Destijds hadden we intern het gevoel dat de titel ons door de vingers glipte. We onderkenden de situatie wel, maar hadden het op een gegeven moment niet meer in eigen hand. Dat voelde even bijzonder slecht. Nu heb ik zelf nog geen moment dat gevoel bij dit PSV gehad”, meldt hij vanuit Veldhoven. ,,De situatie is wat mij betreft niet vergelijkbaar.”