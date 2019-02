Schwaab heeft bij PSV amper overtredingen nodig

In de eredivisie maakte Schwaab dit seizoen in totaal zeven overtredingen en kreeg hij nog geen enkele gele kaart. Ook Nick Viergever heeft maar weinig onreglementaire acties nodig en beging dit eredivisieseizoen tien overtredingen. Wel kreeg hij twee keer geel. Angelino heeft twaalf overtredingen op zijn conto staan en zag eenmaal een gele prent. Denzel Dumfries maakte in totaal 43 keer een overtreding in dit eredivisieseizoen en zag drie keer geel.

Schwaab staat als enige PSV'er in de top-tien van veldspelers met gemiddeld de meeste speelminuten per overtreding in de eredivisie. In dat klassement leidt Furdjel Narsingh van De Graafschap, die in 735 wedstrijdminuten maar twee keer het fluitje van de scheidsrechter hoorde na een actie van hem. Keziah Veendorp (FC Emmen) is tweede (1800 wedstrijdminuten/6 overtredingen), Ralf Seuntjens van VVV derde (1441 speelminuten/5 overtredingen).