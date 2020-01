Schwaab houdt de moed erin na remise tegen VVV: ‘Niet alles was slecht’

Het ontbrak PSV echter aan scherpte in de afronding en hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer VVV er in ging geloven. ,,Zij voelen dat er een kans kan komen, en dan geven wij een strafschop weg....”, concludeerde Schwaab. De 1-1 van Denzel Dumfries in de absolute slotfase was slechts een doekje voor het bloeden. ,,Misschien is het voor de sfeer een beetje beter. Maar met een punt in Venlo zijn wij als PSV zijnde niet tevreden, zeker niet zelfs.”

Het is duidelijk: PSV had in de strijd om de tweede plek - zeker na de nederlaag van AZ tegen Willem II - moeten en willen winnen van VVV. ,,Drie punten zijn belangrijk, zeker in onze situatie. Maar we moeten nu positief blijven, niet alles was slecht. We hebben echt heel veel kansen gecreerd. Daar moeten we ons aan vasthouden”, stelde Schwaab. Donderdag wacht alweer de volgende wedstrijd, in de beker tegen NAC. ,,Dan moeten we winnen.”