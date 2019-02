Schwaab houdt vertrouwen na puntje tegen Feyenoord: ‘Soms heb je zo’n fase’

Dat het op dit moment tegenvalt bij PSV kan de Duitser niet ontkennen. ,,Het lijkt als of ieder schot nu binnenvalt. Voor de winterstop was dat niet zo. Maar ook toen stonden we met twee punten verschil bovenaan, dat is nu nog steeds zo.” Kortom: geen paniek in de tent. Schwaab blijft vooral positief, ook door de slotfase van PSV tegen Feyenoord. ,,Ik denk dat we vandaag veel kansen krijgen op het einde. We moeten blijven werken, vechten. Dan gaan we vanzelf ook weer wedstrijden winnen”, stelt hij.