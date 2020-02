Schwaab: ‘Je ziet dat we weer iets meer vertrouwen hebben’

De Duitser speelde zijn 100ste eredivisiewedstrijd voor PSV. ,,Is dat zo? Dat wist ik niet, haha. Ach, het is mooi om te horen, zeker na zo'n overwinning”, zegt Schwaab, die vond dat zijn ploeg de hele wedstrijd controleerde tegen ADO. ,,We hebben ook heel veel kansen gecureerd, je kunt ook zien dat we weer iets meer vertrouwen hebben.”

Of PSV nu ook door een barriere heen is, nu er eindelijk weer eens een uitwedstrijd overtuigend is gewonnen? Schwaab blaast nog niet te hoog van de toren. ,,Het is belangrijk dat we de volgende stap hebben gemaakt, uit op kunstgras is het altijd moeilijk. Maar we zijn het gevecht aangegaan. Als we dit altijd brengen, hebben we ook de voetballende kwaliteiten om het verschil te maken”, stelde Schwaab, die ook geen al te lastige avond had.