Schwaab: Opgeven na die 2-0? No way. Dat merkte je in het hele team

In de tweede helft moest keeper Jeroen Zoet alsnog twee keer vissen, maar toch had Schwaab het gevoel dat er nog iets te halen viel. Hij loofde na afloop de aanvallers. ,,Die goal van Gastón Pereiro, dat was toch iets bijzonders. Hij heeft de klasse om het toch ineens weer af te maken. Daarna doet Chucky (Hirving Lozano, red.) het natuurlijk ook geweldig en is Marco (Van Ginkel, red.) koel op de stip." Schwaab wilde na de 2-0 van geen opgeven weten. ,,Dat zat door het hele team heen. No way, dacht ik. De andere spelers hadden dat ook en we pepten elkaar op. Dit voelt heerlijk, al moeten we nog een week scherp blijven."