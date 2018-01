Schwaab: PSV heeft risico genomen en teamgeest getoond

Een paar minuten voor zijn gesprek met de interviewer had PSV een 1-2 zege geboekt, die letterlijk in de laatste seconde gestalte kreeg. "We hebben de nodige kansen gehad om het eerder af te maken en dat lieten we na", zei Schwaab erover. "Toch is het belangrijk om er dan in te blijven geloven. We hebben in de laatste minuten nog zeker vier, vijf keer de mogelijkheid gehad om het over de streep te trekken en met veel risico gespeeld. Dat had ons ook nog op kunnen breken, maar we wilden per se winnen en hebben dat ook uitgestraald. Het is mooi dat we alsnog de beloning hebben gekregen."