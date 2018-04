Scorende Obispo: Tocht op platte kar is enorme stimulans voor de toekomst

De 19-jarige aanvoerder van Jong PSV, die dit seizoen ook al bij PSV 1 in actie kwam, genoot deze week met volle teugen. ,,Het is een enorme stimulans voor de toekomst. Dit wil ik elk jaar wel zo vieren met onze fans en dan ondertussen stap voor stap belangrijker worden voor het eerste elftal." Na de festiviteiten was hij vrijdagavond bij Jong PSV bij de les, maar de ploeg had ondanks een 4-1 voorsprong in de tweede helft toch de nodige moeite met FC Dordrecht. ,,De ruimtes op het veld werden te groot en daardoor konden zij meer grip op de wedstrijd krijgen." Het bleef bij 4-2, waardoor Jong PSV toch weer drie punten kon bijschrijven.