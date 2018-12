Scrollen door het succesjaar van PSV (1): Romero, De Jong, Bergwijn en ijswater in Tilburg

Op vrijdag 28 december zijn in het ED-overzicht januari, februari en maart aan de beurt, zaterdag 29 december volgen april, mei en juni. Op 30 december is het tijd voor juli, augustus en september om op oudjaarsdag af te sluiten met oktober, november en december.

JANUARI 2018 - De pijnlijke grimas van Maxi Romero en wederopstanding van Luuk de Jong

Volledig scherm Maxi Romero bij zijn eerste training met PSV in Florida. © Pro shots

Samen met Ruud van Nistelrooij en de Spaanstalige spelers van PSV dribbelt Maxi Romero op de hardloopbaan langs het trainingsveld bij het Spectrum Stadium in Orlando, Florida. PSV is op 6 januari koploper in de eredivisie en denkt tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten al vooruit.

Luuk de Jong kan na een matige periode vertrekken naar Mexico of een andere competitie en er is behoefte aan toekomstige offensieve stootkracht. Jürgen Locadia is geblesseerd en wil de club bij een mooi aanbod voor alle partijen al een tijdje verlaten. Een doorbraak van Sam Lammers lijkt nog niet aanstaande, al maakt hij bij Jong PSV een prima indruk.



PSV troeft bij de transfer van de 19-jarige Romero tal van clubs af, waaronder VfB Stuttgart, en heeft zelden zoveel geld neergelegd voor een speler. De Argentijn belandt direct in het lijstje van grootste aankopen ooit van PSV, zelfs in de top-vijf. ,,Betaal je het niet, dan mis je in dit soort gevallen misschien de boot”, verklaart Marcel Brands op dat moment.

De technisch manager legt meer dan 10 miljoen euro neer voor Romero, die van PSV de tijd krijgt om te acclimatiseren en voor het ingaan van zijn vijfjarig contract voor een half seizoen wordt gehuurd.

Gesoebat

Tussen de vrolijk keuvelende Spaanstaligen en de fit ogende Van Nistelrooij lijkt dat acclimatiseren in de groep geen enkel probleem en tijdens de training schiet de voor zijn leeftijd buitengewoon gespierde Romero met scherp. Niet lang daarna zit de Argentijn met een zak ijs op zijn been aan de kant. Met een pijnlijke grimas. Een blessure in zijn bovenbeen speelt op.

De ernst is in eerste instantie moeilijk in te schatten, maar maandenlang gesoebat volgt. Trainer Mark van Bommel en zijn staf grijpen eind augustus in als Romero tijdens Jong PSV-Helmond Sport geen schim is van de gedreven goalgetter die PSV gekocht dacht te hebben. Romero moet eerst naar PSV-normen fit worden en is daar bijna een jaar later nog steeds mee bezig. In januari en februari 2019 neemt hij met Argentinië onder 20 deel aan de zogeheten ‘Sudamericano’, een kampioenschap voor Zuid-Amerikaanse beloften.



Romero is anno december nog steeds geen moment een meerwaarde voor PSV-1 geweest en Luuk de Jong is er nog altijd. En hoe. Onder Phillip Cocu openbaart het herstel zich al en Mark van Bommel geeft meteen aan hem koste wat het kost te willen behouden. De Jong is inmiddels weer topscorer in de eredivisie en voor PSV een anker in de zwaarste stormen. Of Romero hem dit seizoen al kan vervangen?

Voorzichtig klinken de eerste twijfels door. Luuk de Jong lijkt namelijk onmisbaar voor dit nationaal zo sterke PSV. Gezien een aantal verwachte mutaties is het niet gek om te veronderstellen dat de club ook voor seizoen 2019-2020 alles op alles gaat zetten om hem te behouden.

FEBRUARI 2018: De échte doorbraak van Steven Bergwijn

Volledig scherm Steven Bergwijn is tevreden na zijn 1-1 tegen Sparta voor PSV. © Pro Shots

Als de koud 17-jarige Steven Bergwijn in oktober 2014 in Almere een goed debuut maakt in het eerste elftal van PSV zijn de verwachtingen natuurlijk hooggespannen. Een groot talent, waar PSV voor honderd procent in gelooft.

Phillip Cocu houdt ook in mindere tijden aan hem vast, als de aanvaller zijn kansen niet weet te benutten en vast dreigt te lopen. ,,Hij heeft een keer een moment of een wedstrijd nodig om hier doorheen te komen”, zo geeft de trainer aan. ,,Dat moment komt ongetwijfeld een keer, maar het is nooit precies te voorspellen wanneer. Wij hebben in ieder geval heel veel vertrouwen in Steven.”

Doorbraak

Sparta-uit wordt dat moment waarop Cocu hoopte. Steven Bergwijn beleeft op 10 februari 2018 zijn grote doorbraak als hij PSV met twee prachtige goals langs de in eerste instantie taaie Rotterdammers schiet.

Met zijn eerste treffer geeft hij in een paar seconden vijf Spartanen én keeper Jannik Huth het nakijken. Na rust volgt een drop-kick om van te dromen. Je zult een bal zo raken op de training en de dag is al goed. Doe het in een wedstrijd en iedereen is dolenthousiast. Bergwijn schiet PSV naar drie punten en zet zichzelf daarna op de kaart.

Mark van Bommel voedt het verwachtingspatroon door in het begin van seizoen 2018-2019 aan te geven dat ‘Steven misschien wel Europese top is’. De aanvaller maakt het waar met een uitstekende eerste seizoenshelft, waarin hij met negen goals in de eredivisie al bijna zijn complete productie van van voor dit seizoen (10 treffers) evenaart. Bergwijn blijft daarbij een teamspeler die oog heeft voor zijn medespelers, getuige ook zijn acht assists.

MAART 2018: Woede van Phillip Cocu na een onooglijke gruwel in Tilburg

Volledig scherm PSV-coach Phillip Cocu voor het met 5-0 verloren duel met Willem II. © ANP Pro Shots

Het rekensommetje was duidelijk. ,,Je kunt beter een keer met 5-0 op je donder krijgen, dan vijf keer met 1-0", zei Jeroen Zoet twee dagen nadat PSV in Tilburg op een ontluisterende manier onderuit ging tegen Willem II.

Het was een net zo belangrijke als onbegrijpelijke zeperd, die bij de grootste ketsers ooit in de geschiedenisboeken van PSV belandde. Phillip Cocu toonde zijn woede, nadat PSV in Tilburg een ouderwets pak op de broek kreeg en trok op zaterdagavond de vrije zondag van zijn veelgeprezen spelers in.

De doorgaans zo rationele coach zocht na afloop in de perszaal in het Koning Willem II-stadion naar woorden en begreep niet hoe zijn selectie op het veld zo'n onooglijke gruwel af kon leveren.

Luckassen

In beslotenheid analyseerde PSV op 11 maart 2018 op de eigen Herdgang de nederlaag van de avond ervoor tegen Willem II. Natuurlijk was de prestatie van de falende en ook nog met rood weggezonden Derrick Luckassen een van de oorzaken van het verlies in Tilburg, maar het was te makkelijk om hem alleen de schuld te geven.

Heel PSV bakte er van voor naar achter, van links naar rechts en van onder naar boven niets van. Een man was er niet bij: Jorrit Hendrix. Hij stond in het uitvak te balen met de supporters van PSV. Zonder zelf te spelen werd duidelijk dat Hendrix garant staat voor enige vorm van organisatie en een noodzakelijke portie agressie in het spel van PSV.

Phillip Cocu zag op de avond van de nederlaag de voordelen nog niet, maar het was achteraf bezien de beste wake up-call die PSV zich kon wensen. De context voor het duel: 10 punten voorsprong op nummer twee Ajax en nog maar acht wedstrijden te spelen.

Voor 99 procent zeker was PSV dus kampioen, alleen het moest nog wel even gebeuren. Dat gebeurde na een emmer met ijskoud Tilburgs water zonder nog een punt te verliezen.