Scrollen door het succesjaar van PSV (3): de remonte van Luuk de Jong, weer Champions League en weer 3-0

JULI 2018: Luuk de Jong verlengt zijn contract en komt in de vorm van zijn leven

Luuk de Jong, sinds juli opnieuw captain van PSV.

PSV heeft net geoefend tegen Xamax Neuchâtel en er is plots opwinding bij de kleedkamer. Verslaggevers maken zich klaar om de eerste teksten van Maxi Romero na zijn debuut te horen. De spits is na dertig minuten nog lang niet klaar voor een basisplek bij het eerste elftal van PSV, zo wordt al snel duidelijk.

Ondertussen blijkt de andere spits van PSV zijn verbintenis te hebben verlengd. Luuk de Jong staat na 14 juli 2018 nog bijna drie jaar onder contract bij PSV, tot juli 2021 dus.

,,Soms voelt het verlengen van een contract ook als een mooie transfer”, klinkt het bij de kleedkamer als De Jong zijn verhaal doet. Dat verhaal is bijzonder.

Onder meer het Franse Bordeaux wilde hem in de zomer van 2017 hebben, maar liet een transfer op het laatste moment klappen. Een procuratiehouder zag het niet zitten en dus ging een overgang niet door. De Jong was ook in beeld bij Club América in Mexico, maar voelde er nog niks voor om in deze fase van zijn carrière naar de Latijns-Amerikaanse competitie te vertrekken. Luuk de Jong was in seizoen 2016-2017 aanvoerder-af bij PSV en is nu weer captain.

Het werd dus gewoon weer PSV, waar hij geen spijt van zal krijgen en PSV ook totaal niet. Nadat De Jong in de eerste seizoenshelft van 2018 onder Phillip Cocu alweer een steunpilaar bij PSV werd, was hij in de eerste helft van het nieuwe seizoen een van de uitblinkers. Met onder meer drie goals in de groepsfase van de Champions League, een hoofdrol in de lucht bij PSV-Ajax, een enorm belangrijke goal in de laatste secondes bij PEC-PSV, een omhaal bij PSV-sc Heerenveen en heel veel andere nuttige en effectieve acties was hij voor PSV goud waard. Alleen in de uitwedstrijd tegen Feyenoord faalde De Jong, net als een groot deel van het team.

Over een doelpuntencrisis en 220 volt op de schoenen sprak niemand meer. Luuk de Jong had bij PSV weer de vorm van seizoen 2015-2016 te pakken en was nóg bepalender. Nu ook internationaal. Hij was de afgelopen maanden in de vorm van zijn leven.

Donyell Malen na zijn 2-3 voor PSV bij BATE Borisov.

AUGUSTUS 2018: Donyell Malen zet PSV in zetel voor Champions League-kwalificatie

Een moment in de Borisov Arena, daags voor de ontmoeting tussen BATE en PSV, maakt duidelijk hoe serieus PSV de wedstrijd tegen de Wit-Russen neemt.

Als vraagsteller Arman Avsaroglu namens de NOS met Mark van Bommel spreekt, wordt duidelijk dat de trainer van PSV de favorietenrol absoluut niet ziet. ,,Zij hebben vaker in de Champions League-groepsfase gezeten dan wij in de afgelopen jaren”, zegt hij onder meer. ,,Dat zegt denk ik genoeg.” Van Bommel vindt dat er in Nederland absoluut niet denigrerend mag worden gedaan over zo'n tegenstander.

Op het veld lijkt PSV een dag later in eerste instantie in een Wit-Russische tornado te belanden. Na 9 minuten is er al een achterstand en PSV mag blij zijn dat het bij 1-0 blijft. Van Bommel geeft vaak aan dat er elk moment één wedstrijd komt waarin het mogelijk is om alles om te draaien.

,,Dat kan een vrije trap zijn of zelfs een ingooi.” Nu is er plots een penalty, waarmee PSV de mogelijkheid krijgt om een plekje voor de Champions League een stuk dichterbij te laten komen. Een plaats die ver weg leek, maar dankzij een prima inzet van Gastón Pereiro ineens realistisch wordt. Een penalty die tientallen miljoenen waard kan zijn. Via goals van Hirving Lozano en Donyell Malen verlaat PSV het futuristisch ogende stadion toch nog op rozen. Thuis is het karwei simpeler dan gedacht: 3-0.

Stempel

Malen is de man die in de slotfase regelmatig uitblinkt en in Borisov met een uitermate belangrijke goal een 2-3 zege veilig weet te stellen voor PSV. In het beperkte aantal minuten dat hij krijgt, weet hij vaker zijn stempel te drukken.

Malen zet voor PSV in Groningen de belangrijke gelijkmaker op de borden, nadat de ploeg op een 1-0 achterstand was gekomen. Hij scoorde ook tegen NAC, Excelsior en De Graafschap en laat zich zien als een speler die komend jaar Hirving Lozano of Steven Bergwijn kan vervangen. Het rendement kan ondanks nu al uitstekende cijfers nog verder omhoog. Samen met Cody Gakpo is Malen een man voor de toekomst.

Zijn mooiste moment was misschien niet de goal, maar een fenomenale omhaal in de slotfase bij PSV-Internazionale. Malen is nog maar 19 jaar, maar had het lef om de actie te maken. De keeper die na een handsbal niet meer op het veld had mogen staan, Samir Handanovic, redde knap.

PSV stuitte in de Champions League-campagne op drie grote namen, met nog meer ‘knappe’ spelers. Lionel Messi, Harry Kane en Mauro Icardi lieten bijvoorbeeld zien wat ze in huis hebben, waarbij Messi - zoals wel vaker - de meeste indruk maakte.

SEPTEMBER 2018: Weer 3-0 tegen Ajax

Volledig scherm PSV wint opnieuw van Ajax en dat zorgt voor vreugde in Eindhoven. © videostill

Na de 3-0 overwinning tegen Ajax van april en het daaropvolgende kampioenschap voor PSV leek 23 september het ideale moment voor Ajax om wraak te nemen in Eindhoven. De Amsterdammers hebben te maken met tegenslag en missen Matthijs de Ligt, die centraal in de defensie opmerkelijk genoeg wordt vervangen door Frenkie de Jong.

Een grote inschattingsfout van trainer Erik ten Hag, zo zal tijdens de wedstrijd blijken. Luuk de Jong is de sloopkogel die het Ajax-bastion omver blaast. Via goals van Gastón Pereiro, De Jong zelf en Hirving Lozano is het in een stief kwartiertje plots 3-0.

Wéér 3-0. Ajax is gesloopt en kan die dag de klap in het Philips Stadion niet meer repareren. In een competitie waarin de topduels bepalend lijken voor de eindstand, deelt PSV een enorme dreun uit aan de enige concurrent voor de landstitel en Ten Hag staat ondanks een imponerende Europese campagne onder druk.

