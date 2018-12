Scrollen door het succesjaar van PSV (4, slot): hands, records en een nieuw Champions League-begin?

De sportredactie van het ED gaat via twaalf verschillende momenten in evenveel maanden nog eenmaal door een succesvol PSV-jaar.

Op vrijdag 28 december waren in het ED-overzicht januari, februari en maart aan de beurt, zaterdag 29 december volgden april, mei en juni. Op 30 december was het tijd voor juli, augustus en september en vandaag, op oudjaarsdag, staan oktober, november en december centraal.

OKTOBER 2018: Hands van Handanovic slechts bestraft met geel

Volledig scherm Het door Mark van Bommel en heel PSV gewraakte moment: Samir Handanovic maakt hands als Steven Bergwijn doorbreekt.

Iedereen in Eindhoven en omgeving verheugt zich op wat komen gaat. Champions League-voetbal tegen FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale! Prachtige affiches, die geen enkele voetballiefhebber onberoerd laten.

De keerzijde van de duels met die grote namen is dat PSV in de eigen Champions League-groep absoluut geen favoriet is en in principe begint aan een ‘mission impossible’.

Of....?

Hands

Nee, het wonder komt er niet. Tegen Inter start PSV in het Philips Stadion uitstekend, na een toch nog forse nederlaag in Camp Nou. M

et een heerlijke knal opent Pablo Rosario de score, de man die zich onder Mark van Bommel heeft opgewerkt tot basisspeler. Onverschrokken haalt hij net achter de zestienmeterlijn uit en Rosario geeft keeper Samir Handanovic het nakijken.

Niet veel later glipt Steven Bergwijn weg bij zijn bewakers en kan hij op weg naar de 2-0. Kan, maar Handanovic verspert hem op onreglementaire wijze de weg. Het lijkt een bewuste actie, waarbij buiten de zestienmeter hands wordt gemaakt.

Een rode kaart lijkt de meest logische straf, maar scheidsrechter Milorad Mazic geeft tot ontzetting van heel PSV een vrije trap en slechts een gele kaart.

Inter komt daarna sterk terug in het duel, maakt de 1-1 en 1-2, maar na afloop blijft iedereen met de wat als-vraag zitten. Wat als Mazic volgens het boekje had gefloten? ,,Dit zijn nou bepalende details”, zegt Mark van Bommel er later een paar keer over.

PSV had een 2-0 voorsprong of een numerieke meerderheid kunnen verkrijgen en daarmee misschien een beter resultaat kunnen afdwingen.

Wat PSV internationaal bood, was gewoon goed. Maar in deze groep was goed niet goed genoeg. PSV had boven zichzelf moeten uitstijgen op een mindere dag van een van de tegenstanders om een keer een zege te pakken.

Uitgerekend in misschien wel het slechtste duel (Tottenham-thuis) pakt de ploeg een punt, om in Milaan met een 1-1 af te sluiten en ‘Spurs’ te helpen bij het bereiken van de volgende ronde.

Grote PSV-smet in oktober? De onthutsende bekeruitschakeling tegen RKC.

NOVEMBER 2018: Records in aantocht?

Volledig scherm Mark van Bommel: 13 zeges in de eredivisie op rij vanaf zijn start als coach. © ANP Pro Shots

PSV raast met klinkende cijfers door de eredivisie. Het ene record na het andere staat op springen, maar dat van het aantal ongeslagen eredivisiewedstrijden in het Philips Stadion is nog heel ver weg.

Met 93 competitiewedstrijden zonder verliesbeurt deed PSV tussen 1983 en 1989 iets heel bijzonders. Momenteel staat de teller op veertig niet verloren thuiswedstrijden in de eredivisie. Een topserie, waarin maar vier keer gelijk werd gespeeld.

Mark van Bommel wordt de eerste trainer die als beginnende eredivisiecoach dertien duels op rij wint, PSV scoort erop los en krijgt amper iets tegen en heeft eind november net zoveel punten als het gouden PSV van seizoen 1987-1988.

Bij de winterstop zijn het er 48 en dat is de op een na beste prestatie ooit van PSV in de eredivisie. PSV reikte 31 jaar geleden tot liefst 51 punten uit 17 duels en pakte dus de volle mep uit alle 17 wedstrijden.

Ajax

Normaal gesproken staat een ploeg met 48 punten bij de winterstop al een lichtjaar voor op de rest, maar nu presteert ook Ajax uitstekend.

In theorie is zelfs een scenario denkbaar waarbij PSV 96 punten pakt en toch geen kampioen wordt.

Dat de kampioen dit seizoen misschien wel negentig punten nodig heeft? Het lijkt niet eens een heel gewaagde voorspelling, gezien de extreme dominantie van Ajax en PSV.

December 2018: Afscheid van en een nieuw begin in de Champions League?

Volledig scherm PSV moest het in de Kuip afleggen tegen Feyenoord. © ANP Pro Shots

PSV neemt bij Internazionale met een voor de Italianen pijnlijke remise (1-1) met opgeheven afscheid van Europa.

Geen Champions League of Europa League meer en dus moet de ploeg in de competitie een goed startbewijs zijn te pakken, bij voorkeur via een kampioenschap.

Ruim een week daarvoor maakte Feyenoord de eredivisie aan de bovenkant weer een klein beetje spannend. PSV startte erg matig in Rotterdam, zoals de laatste jaren wel vaker gebeurde.

Feyenoord kwam dankzij een verdiende 2-1 zege terug tot een achterstand van zeven punten, maar maakte het zichzelf in de laatste weken van de competitie weer een stuk moeilijker. Twee keer puntenverlies zette de nummer drie van de eredivisie daarna al op een achterstand van twaalf punten van PSV, dat bovendien een enorm veel beter doelsaldo heeft. Dat lijkt nu al te veel van het goede voor Feyenoord, dat ook Ajax (10 punten verschil) nog boven zich heeft.



