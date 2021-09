Sealy kan bij Jong PSV in beloftentoppper tegen Ajax zijn basisdebuut maken

Roger Schmidt zag PSV uit een lastige fase krabbelen tegen FC Groningen: ‘Mo Ihattaren gaat vertrekken denk ik’

28 augustus PSV won zaterdagavond met 5-2 van FC Groningen, maar dat ging absoluut niet vanzelf. Zijn ploeg krabbelde na een 1-2 achterstand op en had een fase van tien minuten grote moeite om de motor draaiende te houden. ,,We zetten voorin niet goed druk en ook de onderlinge afstanden waren te groot. Daardoor kwamen de backs in problemen”, vond hij.