Seizoen PSV mislukt: ‘Puzzelen op het middenveld is nooit meer opgehouden’

Omdat PSV ook in de Johan Cruijff Schaal, de KNVB-beker en de Champions League geen potten wist te breken, staan de Eindhovenaren aan het eind van de rit met lege handen. ,,Als je tachtig punten of meer pakt, heb je een goed seizoen. Maar dat is dit seizoen niet genoeg. Daar zijn meerdere redenen voor. Laten we ook vaststellen dat Ajax ook uitstekend was”, stelt Elfrink, die onder meer wijst naar de vele wisselingen in de as van de ploeg.

,,Het puzzelen op het middenveld is nooit meer opgehouden na de winterstop. Vandaag is dan Gutiérrez er weer ingekomen en ging Luuk de Jong op een gegeven moment in de spits spelen. Even leek het dat De Jong op tien en Malen in de spits de sleutel was, maar dat is toch ook niet de meest gelukkige keuze. Het is niet dat hij het niet kan, maar of dat nou echt een keuze voor de langere termijn is? Ik denk het niet eigenlijk. Je hebt een spits die 28 goals heeft gemaakt. Als je die moet opofferen om op tien te staan, dan is er toch ergens iets mis gegaan. Dan heb je geen echte nummer tien blijkbaar.”