Sevilla meldt zich bij PSV voor Luuk de Jong, transfer van 10 tot 15 miljoen euro lijkt aanstaande

PS­V-toezicht­hou­ders content met terugkeer Van Breukelen: ‘Hans heeft alles meegemaakt’

11:28 PSV maakte deze week bekend dat Hans van Breukelen (62) terugkeert in de raad van commissarissen van de club. Voorzitter Jan Albers van het toezichthoudende orgaan is blij dat hij de voormalig succesdoelman weer wist over te halen. Ook de vereniging PSV (voorzitter is Ron Verkerk) speelde daarin een rol. ,,Hans is iemand die de club van binnen en buiten kent en een PSV’er in hart en nieren is. Hij heeft alles meegemaakt als sporter en ook in zijn rol als commissaris bij PSV tussen 2010 en 2016 veel meegemaakt”, zegt Albers.