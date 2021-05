Shirtactie rondom overlijden Willy van der Kuijlen levert bijna 28 mille op voor Alzheimer Nederland

PSV bereikt akkoord met Red Bull Salzburg over de transfer van André Ramalho

25 mei PSV heeft centrale verdediger André Ramalho bijna binnen. De 29-jarige Braziliaan is dinsdag door de Eindhovense club ontvangen en tekent op korte termijn een contract in het Philips Stadion, als hij medisch goedgekeurd is. Betrouwbare bronnen bevestigen dat een transfer zo goed als rond is.