Shurandy Sambo geniet van het stapje omhoog bij Jong PSV: ‘Je leert hier zoveel’

Voor veel talenten van grote clubs is spelen in de Keuken Kampioen Divisie een cadeautje. Ook Geldroppenaar Shurandy Sambo (18) omarmt zijn speelminuten bij Jong PSV in de eerste divisie als zijn beste vrienden.

Bij Jong PSV is Shurandy Sambo een nieuw gezicht aan de rechterkant van de defensie. Gisteravond kwam hij met zijn ploeg niet verder dan een remise tegen TOP Oss (1-1). ,,Je leert hier zoveel. Bij PSV onder 19 was het in veel wedstrijden toch een stuk makkelijker. Nu is er weerstand en zie je dat je tegen elke ploeg in het betaald voetbal een goed niveau moet halen om te winnen", constateert de 18-jarige rechtsback.

Zo lukte het Jong PSV en Sambo gisteravond niet om drie punten te pakken tegen TOP Oss. Een ploeg waar buiten het Brabantse niet al te veel jonge spelers van dromen, maar Sambo heeft op een sportieve manier respect voor zijn collega's op het tweede niveau van Nederland. ,,Dat ik in deze fase van mijn carrière hier mag spelen, is gewoon heel erg goed en zorgt ervoor dat ik mezelf kan ontwikkelen. Samen met Noni Madueke speelde ik voor de winter soms nog wedstrijden waarin de goals en assists makkelijk vielen. Dit is een niveau hoger en het is mooi om soms nog steeds met hem samen te spelen. Ik denk dat we elkaar goed aanvoelen en vaak proberen de oplossing vooruit te zoeken. Van zijn acties kan ik genieten en ik probeer hem zo goed mogelijk te helpen."

Na zes duels in het beloftenteam is Sambo in balbezit zeker een versterking gebleken voor Jong PSV. Verdedigend kan hij nog stappen maken en leert hij nu veel bij, alvorens het grote doel dichterbij komt. Na elf jaar bij PSV heeft de Geldropse verdediger uiteraard - net als alle andere spelers in de jeugdopleiding - de ambitie om op termijn te gaan aansluiten bij het eerste team.

Scouts

Hij verlengde vorig jaar zijn contract bij PSV, ondanks belangstelling van veel buitenlandse clubs. Sambo heeft de nodige jeugdinterlands op hoog niveau op zijn naam en staat er internationaal goed op bij scouts. ,,Het plan is om dit seizoen zoveel mogelijk minuten te maken en te leren in de eerste divisie", zegt hij. ,,Daarna hoop ik dat er in de zomer kansen komen om verder door te stoten. PSV is mijn club, ik kom uit de buurt en speel hier al bijna mijn hele leven. Ik droom er al jaren van om de laatste stap te zetten en ben blij dat ik nu al veel kansen krijg om mezelf op dit niveau te laten zien. Het is toch anders dan in de jeugd, omdat het echt al profvoetbal is en er soms flinke belangen zijn bij de andere ploegen. Hier krijg je goede ploegen tegenover je, dit is wat we nu nodig hebben."