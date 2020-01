Shurandy Sambo wil bij PSV doorbreken: ‘Nu op jacht naar meer’

De Geldroppenaar had weinig last van spanning of plankenkoorts, zo leek het. ,,Ik kan me daar meestal wel goed voor afsluiten”, gaf hij na afloop aan. ,,In het begin was het even zoeken, maar daarna kwam ik er lekker in en kon ik het team helpen. Ik val graag aan, maar probeer ook altijd mijn verdedigende taken goed te blijven uitoefenen.” Sambo is vanaf nu voor altijd betaald voetballer, na zijn eerste duel in de eerste divisie. Hij blijft vanaf nu bij Jong PSV en lijkt de meest logische kandidaat om de vaste rechtsback te gaan worden. ,,Mooi om dat nu te zijn en nu gaan we op jacht naar meer”, zei hij. ,,Ik wil bij PSV doorbreken en daarom heb ik ook pas mijn contract tot 2022 verlengd.”