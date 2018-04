Sittard hoopt op en krijgt 'vrijdags' Jong PSV

Hoe pakt Jong PSV morgen de klus tegen het door de voormalige PSV'ers getrainde Kevin Hofland en Claudio Braga op? Die vraag houdt het groen-gele supporterslegioen, dat in de ban is van promotie naar de eredivisie, en de achterban van NEC al een paar dagen bezig. Wordt het een 'maandag-elftal' vol spelers die al debuteerden in PSV 1 of speelt Jong PSV met een team dat doorgaans op vrijdagavond in actie komt? Fortuna kan bij winst kampioen worden en dwingt dan tot verdriet van heel NEC promotie af, Jong PSV pakt bij een zege de vierde periodetitel.