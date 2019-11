Situatie Afellay is intern bij PSV minder groot dingetje dan extern

Tijdens de Europese trip naar Linz ging hij eerdere deze maand mee met PSV, maar voor het duel met Sporting Portugal werd hij - in overleg met trainer Mark van Bommel - niet geselecteerd. Afellay wil zelf graag spelen, maar Van Bommel vindt hem niet goed genoeg om te starten. De coach vindt het verstandiger dat hij nu investeert in zijn trainingen om daardoor later misschien nog van waarde te kunnen zijn. Dat is met Afellay besproken.

Hoewel die verklaring steekhoudend lijkt, roept de situatie van Afellay bij de buitenwacht nogal wat vragen op. Bijna elke persconferentie is er de laatste weken wel iemand die ernaar vraagt. Het is ook tamelijk uitzonderlijk dat een speler aanvoerder is, maar niet in actie komt voor een team omdat hij nog niet goed genoeg is bevonden. PSV speelt donderdag tegen Sporting misschien wel een alles of niks-wedstrijd en de captain is er niet bij. In het geval van Afellay spelen echter ook bijzondere omstandigheden, omdat hij eind 2017 voor het laatst in wedstrijdverband in actie kwam en veel blessureleed kende. Intern bij PSV wordt de 33-jarige captain bij trainingen en buiten de wedstrijden om zeker nog gezien als een aanvoerder, die bijvoorbeeld Mohamed Ihattaren en andere jonge spelers vanaf het veld kan begeleiden. Het belang daarvan kan enorm zijn, als Ihattaren zich daardoor bijvoorbeeld prettig voelt en bijvoorbeeld besluit om nog langer bij PSV te blijven en misschien wel zijn contract verlengt.

Of Afellay dit seizoen nog een hoofdrol kan spelen nu hij kennelijk nog steeds niet tot de beste achttien spelers hoort, mag gerust twijfelachtig worden genoemd. De vraag is ook of Afellay met PSV nog voor de prijzen kan spelen, al is het bekertoernooi nog altijd open en daarin kan hij misschien nog van waarde zijn. Intern is de situatie van Afellay in ieder geval een minder groot dingetje dan het voor de buitenwacht is, zo geven betrokkenen aan.