Slag om Arias begint na topseizoen bij PSV: Juventus wil hem inlijven

De verdediger weet zich in de belangstelling van de Italiaanse topclub Juventus, waar hij na dit seizoen aan de slag kan. Berichtgeving daarover vanuit Italiaanse media (via Sky Sports) hoeft niet in het haardvuur: Arias is inderdaad een gewilde prooi in Turijn. Juventus heeft zich nog niet officieel met een bod bij PSV gemeld, maar dat zal snel veranderen als Arias en zijn management er met de leiding van 'Juve' uit gaan komen. De zaakwaarnemer heeft een indicatie wat hij ongeveer moet kosten.

De Colombiaan heeft bij PSV een topseizoen achter de rug, waardoor de Eindhovenaren voor hem een hoge prijs zouden kunnen vragen. De rechtsback heeft echter nog maar een contract voor een jaar. Dat maakt verkoop voor een mega-bedrag in principe onmogelijk. Vorige zomer bleef hij (ondanks de nodige interesse) in goed overleg met directeur voetbalzaken Marcel Brands nog een extra seizoen in Eindhoven en kwam het niet tot een transfer. Iets waarvoor de leiding van PSV de Colombiaan dankbaar is. Verwacht wordt dat PSV, juist vanwege het topseizoen van Arias, in eerste instantie wel meer dan tien miljoen euro (en nog de nodige bonussen) voor hem wil hebben.

Zakelijke motieven

Arias kreeg en nam in het net afgelopen seizoen een leidende rol bij PSV, dat kampioen werd. Een transfer wordt hem nu min of meer 'gegund', waarbij PSV er wel alles aan gaat doen om er een zo hoog mogelijke prijs uit te slepen. Het past binnen het beleid van de club, die naast de eigen zakelijke motieven ook wil meedenken bij het plannen van de carrières van spelers. Brands werkt inmiddels al jaren op deze manier en heeft daardoor eerder bijvoorbeeld een speler als Héctor Moreno naar Eindhoven kunnen halen. Hij ging niet voor de absolute hoofdprijs weg, maar PSV kon wel twee jaar van zijn inbreng profiteren.

Colombia