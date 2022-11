Slordig Jong PSV beleeft met veel grote talenten aan boord een lastige avond tegen Almere City FC

INTERVIEW Champions Lea­gue-ervaring met PSV, vedette bij NEC en nu wil Rens van Eijden het voetbal in een nieuwe functie dienen: ‘Dit wordt mijn wereld’

Hij was jarenlang een vaste waarde in de eredivisie, maar zondagmiddag zit Rens van Eijden ‘gewoon’ in het Philips Stadion op de tribune bij het eredivisieduel tussen PSV en NEC, twee clubs die hij lang diende. De oud-verdediger heeft inmiddels een nieuwe rol rondom de velden omarmd.

29 oktober