Slordig PSV vergeet LASK Linz na sterke start af te schudden

Van Bommel vond Bergwijn de beste man van het veld: ‘Niet elke kans is een goal’

0:50 Steven Bergwijn slaagde er niet in om te scoren, maar was tijdens het Europa League-duel tussen PSV en LASK Linz (0-0) op donderdagavond wel de beste man van het veld. Dat laatste vond althans trainer Mark van Bommel. ,,Inderdaad had hij een goal kunnen maken, maar niet elke kans is een goal. Steven is heel belangrijk voor ons en een van onze topspelers. Vaak is hij ook onzichtbaar belangrijk voor de ploeg.”