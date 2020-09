Sluipschutter Cody Gakpo wordt voor PSV steeds belangrijker

Met twee rake knallen van een meter of zestien was Cody Gakpo zondag de grote man bij de zege van PSV bij en tegen FC Groningen (1-3). In de voorbereiding op het nieuwe seizoen viel hij al op en kroonde de Eindhovenaar zich tot topscorer. Voorlopig is hij dat ook voor PSV in de eredivisie, mede omdat Donyell Malen de kans op een tweede goal vanaf de penaltystip liet liggen. ,,Ik denk dat het een goede voorbereiding voor ons was”, zei de linksbuiten na afloop. Winnen in Groningen, dat zijn hele belangrijke punten.”

Balans

Gakpo stelde zijn eigen prestatie gisteren niet centraal en sprak vooral over het team. Bij de 21-jarige aanvaller lijkt veel in balans. Hij wordt zelden of nooit aan transfergeruchten gekoppeld en ook zijn contractverlenging (tot juli 2023) was vorig jaar een hamerstuk. Gakpo had geen trek om al naar een buitenlandse club te gaan en kwam er met PSV snel uit. ,,Ik weet dat ik me hier nog goed kan ontwikkelen”, zei hij er gisteren over. ,,Dat is ook mijn persoonlijke doel en daarna zien we wel wat de toekomst brengt. Als we maar gewoon doorgaan met winnen, vind ik het prima.”

Geen grote woorden dus van de aanvaller, die dit seizoen misschien wel de belangrijkste schaduwschutter van PSV kan worden en steeds belangrijker voor de ploeg wordt. Met zijn scorend vermogen is helemaal niks mis, bewees hij de vorige jaren in zijn ‘aanloopseizoenen’ al. Gakpo kan niet in de wedstrijd zitten en toch beslissend zijn. De aanvaller straalt altijd dreiging uit en is van afstand regelmatig trefzeker. Dat ondervond ook FC Groningen-uitblinker Sergio Padt gistermiddag. In de eerste helft zag hij de bal aan de linkerkant van zijn goal binnenvliegen en na rust aan de andere zijde. Hard en laag in de hoek, het blijft een goed recept. Gakpo heeft voorheen ook al laten zien met gekrulde schoten effectief te kunnen zijn. ,,We zijn de afgelopen twee maanden goed op elkaar ingespeeld geraakt”, zei hij over de offensieve brigade van PSV.

Madueke

Een van de hoogtepunten tijdens het duel kwam van de voeten van invaller Noni Madueke, die tijdens een counter knap het overzicht bewaakte. Hij ging niet voor eigen succes en bediende Gakpo, die voor de beslissing (1-3) zorgde. Daarvoor had Madueke ook al de assist bij de goal van Malen op zijn naam gekregen. De defensie van PSV hield prima stand, waarbij Olivier Boscagli en Jordan Teze hun uitverkiezing voor de basis waarmaakten. Alleen keeper Yvon Mvogo faalde een keer opzichtig en stond vlak voor de tegengoal van FC Groningen te prutsen. In plaats van de bal weg te rossen, wilde hij te graag meevoetballen. Na afloop had Mvogo voor zijn eigen actie geen goed woord over.