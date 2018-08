Spannende week voor begeerde Obispo, die kritisch is op zichzelf

Obispo nam daarvoor mede de verantwoordelijkheid en liep na afloop niet weg voor moeilijke vragen. De 19-jarige aanvoerder toonde zich kritisch op zichzelf en vindt ook dat dat nodig is om zijn doel te halen. Hij wil in de toekomst bij PSV 1 in de basis spelen en weet dat het dan stukken beter moet dan vrijdagavond. ,,Ik ben verantwoordelijk voor de organisatie en vind dat ik dat vanavond niet goed heb gedaan. Daarnaast kopt mijn man bij de 1-0 binnen, hoewel er op dat moment wel een blok wordt gezet. Dat zijn dingen waar ik weer van moet leren." Obispo speelde met om hem heen veel onervaren spelers, die het stuk voor stuk moeilijk hadden. Waar hij al gewend is aan voetballen in de eerste divisie, is het voor de nodige collega's nog enorm wennen.

Veel clubs trekken momenteel aan Obispo en willen hem een jaar huren. Onder meer Fortuna Sittard en PEC Zwolle volgen hem, maar volgens Obispo is er - in tegenstelling tot andere berichten in de media - nog helemaal niks besloten. Hij wilde de interesse in hem ook niet als excuus voor de nederlaag van Jong PSV of zijn prestatie aandragen. ,,Ik moet ervoor zorgen dat ik mezelf dit seizoen zo goed mogelijk ontwikkel, waar ook. Of het nu bij een andere club in de eredivisie is, bij PSV 1 of bij Jong PSV doet er niet toe. Ik moet beter worden, minuten maken. Uiteindelijk is het mijn doel om in het eerste elftal van PSV te spelen. De trainer (Mark van Bommel, red.) en ik hebben goed contact over mijn toekomst. Het is mijn carrière en we moeten samen kijken wat het beste is voor mij en de club. Nu is de situatie even lastig, omdat er nog andere spelers kunnen vertrekken. Komende week is duidelijk waar ik dit seizoen speel."