Sparta meldt zich wel voor Maher, maar beraadt zich nog

Maher staat wel open voor de stap naar Het Kasteel, maar er zijn meerdere clubs geïnteresseerd in hem. Daarnaast beraadt ook Sparta zich nog op de toekomst. Er is dus nog geen sprake van een concreet overnameplan. Of Maher vrijdag met PSV meegaat op trainingskamp naar de Verenigde Staten, is ondertussen nog niet zeker. Hij kwam dit seizoen in de eredivisie maar een minuut in actie, maar speelde wel in twee bekerduels van PSV. Er was de afgelopen transferperiodes ook regelmatig buitenlandse belangstelling voor hem.