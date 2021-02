Sprookje wordt een nachtmerrie: PSV ligt na extreem late opdoffer uit Europa

Het Europese seizoen zit erop voor PSV. De ploeg was zo hard op weg om zich te plaatsen voor de achtste finale van de Europa League, maar kreeg vlak voor tijd een ongelooflijke tik van Olympiakos. Het werd 2-1, dat betekende uitschakeling na de 4-2 nederlaag in Griekenland.

Het doelpunt van invaller Ahmed Hassan, in de 87ste minuut, kwam als een mokerslag aan bij PSV, dat zo dicht bij de volgende ronde van de Europa League was na een sterke eerste helft. Eran Zahavi zorgde met twee goals in die eerste helft voor een 2-0 voorsprong en herstelde zo de opgelopen schade van het 4-2 verlies in Griekenland.

Balvaardige Boscagli

PSV speelde sowieso een prima eerste helft tegen de Griekse recordkampioen. Nu lagen de krachtsverhoudingen anders dan vorige week, ook door het vernuft van Olivier Boscagli. De Fransman keerde weer terug na een blessure, maar dan wel als vervanger van Ibrahim Sangaré op het middenveld. Nick Viergever speelde achterin. En dat pakte goed uit, Boscagli toonde zich met zijn voetballende vermogen een meerwaarde op het middenrif.

Bij de 1-0 had PSV wel een beetje geluk nodig; Zahavi knikte uit een corner raak, doelman José Sá liet de bal uit zijn handen glippen. Bij de op dat moment nog cruciale 2-0 kwam geen geluk, maar pure kwaliteit kijken: Zahavi krulde de bal uit een vrije trap over de muur in de kruising. Een pracht van een doelpunt, die toen nog minstens zo belangrijk was. En Olympiakos? Dat kwam niet verder dan een schuiver van PSV-huurling Armindo Bruma.

Met de schrik vrij

In de tweede helft verzuimde PSV om de wedstrijd vroegtijdig op slot te gooien. Sterker nog: de thuisploeg kwam met de schrik vrij toen Mady Camara uit een voorzet van - jawel - Bruma de paal raakte. Later raakte invaller Kostas Fortounis nog de lat en schoot Donyell Malen juist weer op de paal. Het lag kortom erg dicht bij elkaar.

En toen was daar in de slotfase ineens Olympiakos-spits Hassan, die de bal uit een rebound voorbij Yvon Mvogo schoot. Daarmee dompelde hij heel Eindhoven in rouw en moet PSV zich focussen op de eredivisie, nadat het eerder al tegen Ajax uit de beker vloog.

