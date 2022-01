Stan Valckx belt spelers voor VVV en PSV, maar met een verschillend doel: ‘Daar willen we met VVV ook weer naar toe’

In transferperiodes belt Stan Valckx (58) voor VVV soms tientallen keren per dag om te informeren naar spelers. Voor PSV doet de technische baas van de Venlonaren dat ook nog graag, maar wel met een ander oogmerk. Als het nodig is, belt de Valkenswaardenaar vijftig of zestig oud-collega's op om een potje voor Legendary PSV te spelen. Dat is de PSV-ploeg met oud-profs uit het eerste elftal, die op vrijwillige basis actief is en wedstrijden speelt om charitatieve doelen te ondersteunen. ,,Soms moet je er wel zoveel bellen om er twaalf of dertien bij elkaar te krijgen”, zegt Valckx vanuit Venlo met een lach. ,,Maar ik doe dit ontzettend graag nog, omdat ik het leuk vind om iedereen weer eens te zien en zelf heel graag voetbal.”