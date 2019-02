Stan Valckx bij ‘Legendary PSV’ nog even fanatiek als jaren terug: ‘Op het veld staan blijft het mooiste’

,,Drie weken op rij waren onze wedstrijden afgelast. Ik kan daar nog net zo van balen als toen ik een kleine jongen was", zegt Stan Valckx (55). Hij gruwelde de afgelopen weken van het winterse weer, maar het lijkt erop dat Valckx vanaf nu op zondagmorgen weer kan doen wat hij dolgraag doet. Vooraf even de kriebels krijgen in de kleedkamer, op het veld anderhalf uur alles geven om te winnen en daarna gezellig napraten. Als zijn werk bij VVV het toelaat, doet hij dat in Arcen bij DEV-4 en daarnaast zet Valckx zich met plezier in voor 'Legendary PSV', het team van oud-spelers van PSV.