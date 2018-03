Statistieken: Bij PSV heeft NAC meestal niks te vertellen

NAC wacht al sinds 1995 op een overwinning in het Philips Stadion en pakte in 2009 voor het laatst een punt. In de laatste 19 edities van PSV-NAC won PSV liefst 17 keer en eindigde het duel twee keer in een remise. De afgelopen 41 edities verloor PSV maar een keer, als gezegd in 1995 (2-4).