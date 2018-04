Statistieken waar PSV mogelijk vertrouwen uit kan putten tegen Ajax

Waar kan je zondag wél PSV-Ajax kijken in Eindhoven?

18:04 EINDHOVEN - Tijdens de wedstrijd PSV-Ajax aanstaande zondag in Eindhoven worden er geen grote schermen opgehangen in de stad. Ook al is er een kans dat PSV de titel in de wacht sleept, het Eindhovens college durft het niet aan om nog meer publiek naar de binnenstad te trekken. Jammer, maar voor de horeca-ondernemers wel een uitgelezen kans om het op hun eigen manier in te vullen.