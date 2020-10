Sterke Sambo ziet hoe Seuntjens Jong PSV grijze haren bezorgt

Rechtsback Shurandy Sambo zag dat langs de kant. Na een klein uurtje werd de sterk spelende verdediger gewisseld voor Rico Zeegers. Sambo en ook zijn scorende ploeggenoot Dennis Vos (vervangen door Chris Gloster) gingen van het veld omdat ze beschikbaar moeten blijven voor een plekje bij de A-kern van PSV, die zondag in de eredivisie tegen Vitesse speelt. ,,Natuurlijk wil je graag door, maar het belangrijkste voor PSV is dat alles goed gaat met het eerste elftal”, zei Sambo. ,,Ik was er donderdag ook bij in de selectie voor de Europa League en het is mijn doel om mijn debuut te maken”, aldus de 19-jarige verdediger.

Voorassist

Tegen De Graafschap kon hij zijn team in de slotfase dus niet meer helpen. Jong PSV was vlak voor rust op 0-1 gekomen, na een knap uitgespeelde counter waaruit Vos scoorde. Sambo kwam met de voorassist op Ismael Saibari, die de linksback uitstekend bediende. Het was de eerste goal in het betaald voetbal van de Nuenenaar. Ondanks het verlies klampten hij en Sambo zich vast aan het goede spel van Jong PSV in Doetinchem. ,,Dit is een van de topploegen in de eerste divisie. We draaien nu beter dan vorig jaar en hadden vlak voor tijd zelf ook kansen om de winnende goal te maken. Jammer dat we het nog net weggeven.”