Steven Bergwijn maakt zich niet druk: ‘Die goals komen vanzelf weer’

videoVoor een voetballer is het momenteel bijzonder prettig om deel uit te maken van de voorhoede van PSV, dat veel doelpunten maakt. Dat beaamt Steven Bergwijn (21) volmondig. ,,We krijgen van de trainer alle vrijheid, als de posities maar bezet zijn. Het is zeker lekker om in deze ploeg te spelen.”

Zelf staat Bergwijn vooralsnog op twee doelpunten in alle competities. Hij benutte een strafschop bij het Noorse FK Haugesund en schoot van afstand fraai raak tegen Heracles Almelo. Of hij baalt dat hij zelf niet scoorde tegen Rosenborg? ,,Het is altijd balen wanneer je niet scoort, maar het belangrijkste is dat je die wedstrijd wint. En die goals komen vanzelf wel weer, ik heb vaker in zo'n situatie als deze gezeten. Ik maak me niet druk”, zegt Bergwijn, die overigens al goed is voor de nodige assists dit seizoen. Zowel in de eredivisie als in de Europese wedstrijden.

Hij was het meest tevreden over het spel van PSV in de eerste helft tegen Rosenborg BK. ,,Toen hadden we het helemaal onder controle. De tweede helft eigenlijk ook wel, maar dan is het jammer dat je die tegengoal krijgt. Maar we raakten niet in paniek en maakten we er gelukkig nog eentje bij”, analyseerde Bergwijn in Trondheim.

‘Goed blok’

Verder keek hij ook alweer vooruit naar VVV (zondag) en alvast terug op het ‘tweede blok’ van het seizoen. ,,VVV is een belangrijk duel, thuis moeten we altijd winnen.” En over dat tweede blok, waarin enkel tegen Ajax punten (1-1) werden verspeeld? ,,We hebben tot nu toe een goed blok gedraaid. Maar we moeten het wel goed afsluiten.”