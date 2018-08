Steven Bergwijn ondertekent zijn nieuwe contract bij PSV, tot 2022

Bergwijn is goed aan het seizoen begonnen en hielp PSV gisteren met een goal op weg naar winst tegen BATE Borisov. Ook in de eredivisie scoorde hij al, in het duel van PSV met FC Utrecht.

In 2014 maakte hij zijn debuut in het PSV-shirt en Bergwijn had in de eerste jaren als PSV'er de nodige moeite om tot scoren te komen. Sinds begin dit jaar is daar verandering in gekomen en zijn zijn statistieken enorm verbeterd.