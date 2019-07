Steven Bergwijn serieus in beeld bij Sevilla, dat nog wel over de brug moet komen

Wie pikt Bart Ramselaar op bij PSV?

18 juli Wie weleens een training van PSV bezoekt, ziet hoe populair Bart Ramselaar nog altijd bij de supporters van de club is. Zijn sportieve situatie vreet ongetwijfeld aan hem, maar buiten klagen doet hij niet. Mede daarom is er geen gebrek aan aandacht voor de middenvelder, die in 2018 met PSV nog kampioen van Nederland werd in een seizoen waarin hij grotendeels basisspeler was.