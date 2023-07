Stewart heeft de touwtjes nu al aardig in handen bij PSV: vijf voorbeelden op een rij

VAN DE LEZER Heet van de Herdgang, de podcast van het ED over PSV

Het was een naïeve app van me, na de thrillerzondag waarop PSV en Ajax uit moesten maken wie tweede werd achter Feyenoord en zo de voorrondes van de lucratieve Champions League zou halen. Ajax werd afgedroogd door Twente, PSV klopte na een roerige week waarin Ruud van Nistelrooij plots opstapte AZ en de voetbalcompetitie 2022-2023 was voorbij.